مقتل 18 شخصاً في انهيار جسر في الهند

قُتل 18 عاملاً ولا يزال آخرون في عداد المفقودين في انهيار جسر للسكك الحديد أثناء تشييدهم إياه فوق واد في ولاية ميزورام بأقصى شرق الهند قرب الحدود مع بورما، بحسب ما أعلنت السلطات.

وأظهر تسجيل مصوّر نشره زورامثانغ، رئيس وزراء ميزورام، إطارا معدنيا يسقط من فوق أعمدة مرتفعة إلى الوادي في الأسفل.

وقال زورامثانغ على منصة "إكس"، "انهار اليوم جسر للسكك الحديد قيد الإنشاء في سايرانغ قرب أيزال".

وقال المسؤول في الشرطة المحلية ريكس زارزوليانا فانتشهاونغ لوكالة فرانس برس إن رجال الإنقاذ "انتشلوا 18 جثة".

من جهته، قال الناطق باسم إدارة السكك الحديد سابياساتشي دي إن "ما بين 30 و40 عاملا" كانوا في الموقع عندما انهار الجسر، مضيفا أن "عمليات الإنقاذ مستمرة".



وأكد مكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن "عمليات الإنقاذ جارية ويتم تقديم كل المساعدات الممكنة للمتضررين".

وأعرب مودي في البيان عن "ألمه" للحادثة وقدّم تعازيه "لأولئك الذين خسروا أحباء".

وأضاف أن الحكومة ستدفع مبلغا مقداره 2400 دولار تقريبا لعائلات القتلى.



