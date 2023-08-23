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حرائق تجتاح اليونان لليوم الخامس على التوالي

حرائق تجتاح اليونان لليوم الخامس على التوالي
23 أغسطس 2023 16:05

لف دخان أسود كثيف أجواء أثينا الأربعاء فيما يكافح عناصر الإطفاء اليونانيون لليوم الخامس على التوالي حرائق في كلّ أنحاء البلاد أودت بحياة ما لا يقل عن عشرين شخصا.
وأتى حريق للمرة الأولى منذ أكثر من أربعين عامًا على جزء من أكبر غابة بالقرب من العاصمة اليونانية، وتقع على سفح جبل بارنيثا، الثاني بين التلال الثلاث المحيطة بأثينا.
ويحاول عناصر الإطفاء منع الحريق من الوصول إلى متنزه بارنيثا الوطني. وسبق أن أتى هذا الحريق على منازل وأبنية في ضاحيتي فيلي وخاسيا. وهو يهدّد ضاحية مينيدي أيضا.

وقال نائب رئيس بلدية مينيدي، ستاثيس توباليديس لتلفزيون "إي آر تي" الرسمي، "للأسف، الرياح لا تساعدنا على الإطلاق".

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وتؤجج الأحوال الجوية القصوى مع رياح عاتية ودرجات حرارة مرتفعة جدا، النيران ويتوقع أن تستمر حتى الجمعة بحسب خبراء الأرصاد الجوية.

المصدر: وكالات
حرائق الغابات
اليونان
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