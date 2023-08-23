أسامة ربيع: قناة السويس بصدد استئناف عملياتها بعد تصادم ناقلتين

قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع اليوم الأربعاء إن من المتوقع عودة حركة الملاحة بالقناة في الاتجاهين خلال ساعات وذلك بعد تصادم ناقلتين.

وأضاف ربيع أن "احتكاكا بسيطا حدث بين ناقلة الغاز الطبيعي المسال بي.دبليو ليسميس وناقلة البترول التي تليها بوري خلال التوقف المفاجئ للناقلة بي.دبليو ليسميس بالمجرى الملاحي في الكيلو متر 144 ترقيم قناة بعد تعرضها لعطل فني في التوجيه والماكينات أفقدها القدرة على التوجيه، وذلك بالتوازي مع شدة التيار الذي دفع بالناقلة بوري نحو الاحتكاك بالناقلة العاطلة". وتابع قائلا إن الهيئة أرسلت قاطرات لسحب الناقلتين.

وأوضح ربيع إنه جرى قطر بي.دبليو ليسميس التي ترفع علم سنغافورة بنجاح خارج المجرى الملاحي، في حين أفاد موقع مارين ترافيك لتتبع السفن برؤية بوري التي ترفع علم جزر كايمان وهي تقترب من الطرف الجنوبي للقناة بحلول الساعة 1200 ظهرا بالتوقيت المحلي.

وقال ربيع إن "من المقرر أن تستأنف سفن قافلة الشمال عبورها فور الانتهاء من قطر الناقلة بوري إلى خارج المجرى الملاحي".