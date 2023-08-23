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قتلى بعد انهيار جسر بالهند

أرشيفية
23 أغسطس 2023 11:49

قال رئيس وزراء ولاية ميزورام الهندية في منشور على منصة إكس (تويتر سابقا) إن 17 عاملا على الأقل لقوا حتفهم بعد انهيار جسر تحت الإنشاء في سايرانج قرب مدينة أيزاول بشمال شرق البلاد اليوم الأربعاء.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن "عمليات الإنقاذ جارية ويتم تقديم كل المساعدات الممكنة للمتضررين".
وأعرب مودي في البيان عن "ألمه" للحادثة وقدّم تعازيه "لأولئك الذين خسروا أحباء".
تقع ميزورام في أقصى شرق الهند، عند الحدود مع بورما. 

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وأفاد زورامثانغ أن الناس "قدموا بأعداد كبيرة للمساعدة في عمليات الإنقاذ"، مضيفا أنه يشعر "بالحزن والتأثّر العميقين حيال هذه المأساة".

المصدر: وكالات
جسر
انهيار
الهند
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