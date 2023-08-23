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رجال الإطفاء يواصلون جهودهم للسيطرة على الحرائق في اليونان

رجال الإطفاء يواصلون جهودهم للسيطرة على الحرائق في اليونان
23 أغسطس 2023 11:54

واصل رجال الإطفاء جهودهم لمكافحة العديد من حرائق الغابات، بمختلف أنحاء اليونان اليوم الأربعاء.

وتجرى حالياً جهود واسعة للسطرة على الحريق، الذي اندلع في سفح جبل "بارنيثا"، وهو أعلى جبل بين الجبال الأربعة، التي تلوح في الأفق فوق العاصمة اليونانية، الاثنين، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الأربعاء.

وأدى هذا الحريق إلى تدمير منازل ومركبات في ضاحية "هاسيا".

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حرائق تجتاح اليونان لليوم الخامس على التوالي

ويتم اتخاذ إجراءات واسعة لمنع وصول الحريق إلى الحديقة الوطنية في الجبل. ولليوم الخامس على التوالي، تجرى عمليات لإخماد الحرائق في مقاطعة "إفروس"، القريبة من الحدود التركية، حيث لقي 18 شخصاً حتفهم أمس الثلاثاء.

ويعد الوضع سيئاً بشكل كبير في شمال شرق البلاد، حيث أظهرت لقطات تلفزيونية أفراداً في ضواحي مدينة ألكسندروبوليس الساحلية، وهم يكافحون من أجل إنقاذ منازلهم.

 

المصدر: وكالات
حرائق الغابات
الحرائق
اليونان
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