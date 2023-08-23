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باكستان: إنقاذ جميع العالقين في عربة تلفريك معطلة

باكستان: إنقاذ جميع العالقين في عربة تلفريك معطلة
23 أغسطس 2023 08:12

أنقذت القوات الخاصة بالجيش الباكستاني ومتطوعون محليون ثمانية أشخاص عالقين من بينهم ستة من أطفال المدارس داخل عربة تلفريك معطلة بعد 15 ساعة، حسبما ذكر مسؤولون الثلاثاء.

وأبقت العملية البلاد التي يفوق تعداد سكانها 240 مليون نسمة متوترة طوال النهار، وشاركت فيها مروحيات وتقنيات إنقاذ جبلية تقليدية.

وقال طاهر أيوب رئيس الشرطة المحلية، إن الأشخاص علقوا حوالي الساعة 0700 صباحاً عندما علقت عربة التلفريك التي كانوا يعبرون على متنها واديا مرتفعاً بين جبلين بعدما انقطعت ثلاثة من أسلاكها الحديدية.

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وقال الجيش في بيان، إن القوات الخاصة نفذت عملية إنقاذ تضمنت مروحيات واستمرت الجهود المضنية لمدة 11 ساعة.

وذكر مسؤول الإنقاذ المحلي بلال فيضي إن المروحيات توقفت عن التحليق عندما حل الليل وتولى المتطوعون المحليون الدور الرئيسي ووصلوا إلى العالقين باستخدام الحبال والمحامل على السلك الحديدي المتبقي. وأضاف: "لقد كانت عملية معقدة وخطرة. لقد قام المتطوعون بعمل إيثاري".

 

المصدر: وكالات
الجيش الباكستاني
تصادم تلفريك
باكستان
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