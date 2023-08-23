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"هارولد" تقطع الكهرباء عن الآلاف بولاية تكساس الأميركية

أرشيفية
23 أغسطس 2023 07:59

اجتاحت العاصفة المدارية هارولد الجزء الجنوبي من تكساس، الثلاثاء، مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة، لتتسبب في انقطاع الكهرباء عن الآلاف في ظل تحذير خبراء الطقس من احتمال وقوع فيضان وأضرار طفيفة.

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وقالت خدمة الطقس الوطنية إن تحذيراً من العاصفة المدارية صدر لنحو 1.3 مليون شخص في المنطقة التي تعرف بالجنوب العميق وفي وادي ريو جراندي، إذ يأتي هارولد محملاً برياح سرعتها 80 كيلومتراً في الساعة وأمطار غزيرة قد يصل ارتفاع مياهها إلى 15 سنتيمتراً في بعض المواقع.
وذكرت الخدمة أن العاصفة ربما تسفر عن فيضان ساحلي وفيضانات على امتداد أنهار وطرق وفي المناطق التي يضعف فيها تصريف المياه، ويحتمل أن تُلحق الرياح القوية أضراراً طفيفة بالمنازل والبنية التحتية.

 

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
عاصفة
تكساس
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