أوكرانيا تؤكد ضرورة الدعم الأوروبي لتصدير الحبوب

كييف (رويترز)

ذكر مسؤول أوكراني كبير، أمس، أن قرار المفوضية الأوروبية تقديم تعويضات عن تكاليف تسليم الحبوب الأوكرانية للموانئ البحرية الأوروبية، سيعزز القدرة على تصدير المواد الغذائية الأوكرانية دون انقطاع.

وتُعتبر أوكرانيا واحدة من أكبر منتجي الحبوب ومصدريها، وعادة ما تشحن ملايين الأطنان من المواد الغذائية من ميناءي أوديسا وميكولايف على البحر الأسود، لكنها اضطرت إلى الاعتماد على الموانئ النهرية والسكك الحديدية بعد أن انسحبت روسيا الشهر الماضي من اتفاق بوساطة الأمم المتحدة لتأمين إمدادات الحبوب العالمية.

وأوكرانيا وروسيا من بين أبرز مصدري الحبوب في العالم.

وقالت كييف، إن بإمكانها توريد الحبوب إلى موانئ ألمانيا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وكرواتيا وسلوفينيا وهولندا، لزيادة الصادرات إلى الوجهات النهائية في جميع أنحاء العالم.

وقال تاراس فيسوتسكي، النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني في بيان، «من المستحيل ضمان الأمن الغذائي العالمي من دون الحبوب الأوكرانية».