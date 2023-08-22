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تركيا تعلّق حركة الشحن احترازياً في «الدردنيل»

الدخان يغطي سماء مدينة تشاناكلي التركية
23 أغسطس 2023 01:17

إسطنبول (الاتحاد) 

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علّقت تركيا، أمس، حركة الشحن المتجهة شمالاً على طول مضيق الدردنيل، كإجراء احترازي بسبب حريق غابات سريع الانتشار قرب مدينة تشاناكلي السياحية.
وقال وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكلي، إن الحريق استدعى إخلاء 6 قرى على الساحل الشمالي الغربي لتركيا. وأضاف في تصريحات متلفزة: «لقد ركزنا كل جهودنا على حماية وسط مدينة تشاناكلي، والخبر الجيد هو أن الرياح تبدو كأنها تهب بعيداً من وسط مدينة تشاناكلي». وأظهرت صور بثتها محطة «إن تي في» التلفزيونية التركية سحباً من الدخان الكثيف فوق حدود تشاناكلي، وأفادت بأن الحريق كان يقترب من مستشفى محلي وحرم جامعي. وأعلنت الهيئة العامة لإدارة الكوارث في تركيا «آفاد»، أنها أرسلت 10 طائرات و26 مروحية للمساعدة في إخماد النيران، وأغلقت طريقاً سريعاً محلياً. ويربط مضيق الدردنيل بحر إيجه ببحر مرمرة، ويعتبر مقصداً سياحياً شهيراً.

تركيا
حركة الشحن
حرائق الغابات
غابات
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بحر مرمرة
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