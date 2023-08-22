«الحوثي» يقصف مناطق مأهولة في «مقبنة» بتعز

عدن (الاتحاد)

استهدفت جماعة الحوثي، أمس، ثلاث قرى بين محافظتي تعز والحديدة بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة ما أثار الفزع في صفوف المدنيين خصوصاً النساء والأطفال. وأفادت مصادر محلية أن جماعة الحوثي استهدفت قرى «السويهرة والمحاوي والحصيب»، في مديرية «مقبنة» غرب تعز بمحاذاة مديرية «حيس» جنوب الحديدة. وبحسب المصادر فقد استخدم الحوثيون قذائف الهاون والأسلحة الرشاشة، مشيرةً إلى أن قذائف عدة سقطت بالقرب من منازل المدنيين ما أثار الخوف والفزع في صفوف الأهالي خاصة النساء والأطفال.

بدورها، وجهت القوات اليمنية المشتركة، ضربات مركزة على أهداف استخدمتها جماعة الحوثي في استهداف المناطق السكنية.

وأفاد الإعلام العسكري أن «الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في محور الحديدة رصدت مواقع لجماعة الحوثي أثناء استهداف قرى تقع في أطراف مديرية مقبنة تعز بمحاذاة مديرية حيس الحديدة وسرعان ما تم التعامل معها بحزم»، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة في الأهداف المرصودة.

يشار إلى أن جماعة الحوثي تستهدف القرى المحررة حديثاً في «حيس» وأطراف «مقبنة» بقصف ممنهج لإجبار الأهالي على العودة إلى مخيمات النزوح.