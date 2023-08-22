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الجيش الصومالي: بدء المعركة الأخيرة لإخراج الإرهابيين من البلاد

جنود صوماليون بالمواقع المحررة في غلغدود (من المصدر)
23 أغسطس 2023 01:17

مقديشو (الاتحاد)

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قال قائد الجيش الصومالي، الجنرال إبراهيم شيخ محيى الدين، إن البلاد دخلت المعركة الأخيرة لإخراج الإرهابيين من الصومال. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، أمس، عن محيى الدين قوله إن «الحرب ضد ميليشيات الشباب الإرهابية التي تسعى لزعزعة الأمن وترويع المدنيين حققت العديد من الانتصارات بسبب الجهود الوطنية التي يبذلها الجيش الوطني والقوات الشعبية». 
وأشار إلى أن «قوات الجيش كبدت خسائر كبيرة للإرهابيين في جميع المناطق المحررة، حيث انسحبوا من بعض المناطق من دون قتال»، موضحاً أن «مختلف الاتجاهات التي هاجم فيها الجيشُ العدوَّ حققت نجاحاً كبيراً في العديد من المناطق». وأكد محيى الدين أن «القوات المسلحة ستصل إلى مديريتي عيل بور وغل هريري في أقرب وقت ممكن لتحريرهما من الخلايا الإرهابية»، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من الحرب ضد الإرهابيين لن تستغرق سوى أسبوعين.
وفي السياق، حرر الجيش الصومالي أمس، منطقة «عوسويني» التابعة لإقليم «غلغدود» بولاية «غلمدغ الإقليمية»، بحسب نائب وزير الإعلام اليمني عبدالرحمن يوسف العدالة.

الجيش الصومالي
الصومال
مكافحة الإرهاب
حركة الشباب
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