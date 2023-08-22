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«الأغذية العالمي»: الملايين يواجهون الجوع في الكونغو بسبب نقص التمويل

أرشيفية
23 أغسطس 2023 01:16

جنيف (الاتحاد)

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أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن الملايين من الأشخاص يواجهون الجوع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بسبب نقص التمويل، وأن الأوضاع تتطلب الاهتمام الفوري لمنع وقوع كارثة إنسانية حيث تتعرض الأرواح للخطر.
وقال ممثل البرنامج في الكونغو الديمقراطية، بيتر موسوكو: «إن البرنامج يواجه فجوة تمويلية هائلة تضع استمرار العمليات التشغيلية وتقديم المساعدات الغذائية على المحك، ويحتاج البرنامج بشكل عاجل إلى 467 مليون دولار أي ما يعادل 78% من التمويل اللازم للأشهر الـ6 المقبلة البالغ 728 مليون دولار».
وأضاف أن «عدم الاستقرار السياسي والصراعات أدت في الكونغو الديمقراطية إلى تدمير أنظمة إنتاج وتوزيع الغذاء، وتدمير البنية التحتية ونزوح السكان وتعطيل الزراعة، ومع نقص الغذاء على نطاق واسع، هناك أكثر من 25.8 مليون شخص يعانون من الجوع وانعدام الأمن الغذائي، من بينهم 1.5 مليون بلغوا مرحلة الطوارئ».

برنامج الأغذية العالمي
الكونغو
الأمم المتحدة
الجوع
مكافحة الجوع
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