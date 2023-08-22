مقتل 12 جندياً في كمين إرهابي بالنيجر

نيامي (وكالات)

قتل 12 جندياً من النيجر أمس، في كمين نصبه مسلحون إرهابيون في منطقة «تيلابيري» بجنوب غرب البلاد والتي تشهد أعمال عنف لمجموعات مسلحة، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي أمس.

وقال تلفزيون الساحل إن «مجموعة من الحرس الوطني تعرضت لكمين الأحد في بلدة أنزورو بمنطقة تيلابيري»، لافتاً إلى «مقتل 12 من جنودنا»، وموضحاً أن «رد المجموعة كبّد العدو خسائر فادحة»، من دون تحديد عدد المهاجمين القتلى.

وتم دفن الجثث في حضور الليفتنانت كولونيل ماينا بوكار، الحاكم العسكري الجديد لتيلابيري، وفق المصدر نفسه.

وتقع منطقة «تيلابيري» عند المثلث الحدودي بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي والذي يشكل معقلاً للإرهابيين المرتبطين بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» في منطقة الساحل.

والأسبوع الماضي، قتل 17 جندياً على الأقل وأصيب 20 في كمين إرهابي بمنطقة «تورودي» قرب الحدود مع بوركينا فاسو، بحسب وزارة الدفاع، قبل أن يتمكن الجنود من تدمير دراجات نارية استخدمها المهاجمون.