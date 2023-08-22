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مقتل 15 شخصاً في حادث حافلة في المكسيك

مقتل 15 شخصاً في حادث حافلة في المكسيك
22 أغسطس 2023 23:00

قتل 15 شخصاً على الأقل وأصيب 36 آخرون بجروح في المكسيك جراء تعرّض حافلة "معظم" ركابها مهاجرون من فنزويلا لحادث، بحسب ما أفادت السلطات في البلاد الثلاثاء.
ووقع الحادث على الطريق السريع الذي يربط أواكساكا في الجنوب ببويبلا في الوسط. وقالت مديرية الأمن في ولاية بويبلا إن الحافلة "اصطدمت بشاحنة".
ونُقل المصابون إلى مستشفى في تيهواكان، ثاني أكبر مدينة في ولاية بويبلا.
وأكد حاكم ولاية أواكساكا، سالومون جارا، وقوع الحادث مقدما تعازيه، من دون الإشارة الى الحصيلة.
والمكسيك بلد عبور للمهاجرين من المثلث الشمالي لأميركا الوسطى (غواتيمالا وهندوراس والسلفادور) ومن فنزويلا ومنطقة البحر الكاريبي (هايتي وكوبا) في اتجاه حدود الولايات المتحدة.

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المصدر: آ ف ب
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