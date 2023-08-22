الرئيس المصري ووزير خارجية الأردن يبحثان عملية السلام في الشرق الأوسط

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الصفدي اليوم، وفق المتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمي. وقال المتحدث، في بيان نشره على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن اللقاء تناول مجمل العلاقات الوثيقة بين مصر والأردن، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، مع تأكيد أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري اتساقاً مع مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين.

ووفق البيان: "تم تبادل الرؤى فيما يخص تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين في هذا الصدد، حيث تم تأكيد أهمية مواصلة العمل في هذا الإطار على تكثيف الجهود الدولية لتسوية الأزمة الفلسطينية، استناداً إلى ثوابت ومرجعيات الشرعية الدولية".