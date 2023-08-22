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الاتحاد الأوروبي يرسل طائرات لمكافحة الحرائق في اليونان

الاتحاد الأوروبي يرسل طائرات لمكافحة الحرائق في اليونان
22 أغسطس 2023 20:51

 قرر الاتحاد الأوروبي إرسال المزيد من موارد الطوارئ للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات في اليونان، حسبما قال مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد يانيس لينارتشيتش اليوم الثلاثاء.

وقال لينارتشيتش على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، "تويتر" سابقا، إن خمس طائرات إضافية ستصل إلى اليونان من ألمانيا وكرواتيا والسويد وجمهورية التشيك.

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وقال إن هذا يأتي بالإضافة إلى طائرتين من قبرص ورجال إطفاء إضافيين من رومانيا. ويتم تنسيق مساعدات الطوارئ لليونان عبر آلية الحماية المدنية بالاتحاد، وهي منصة لتنسيق ومشاركة موارد الطوارئ في الاتحاد. وكانت أثينا قد طلبت في وقت سابق مساعدات لمكافحة حرائق كبيرة خلال العام الجاري وتلقت بالفعل مساعدات. 

المصدر: د ب أ
الاتحاد الأوروبي
حرائق الغابات
اليونان
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