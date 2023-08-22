اليابان بصدد تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما

أعلن رئيس الوزراء الياباني الثلاثاء أنّ العملية المثيرة للجدل لتصريف المياه المعالجة من محطة الطاقة النووية المتضرّرة في فوكوشيما ستبدأ الخميس، في قرار سارعت على أثره الصين إلى استدعاء السفير الياباني لديها.

وهذا المشروع الذي وافقت عليه مطلع يوليو الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد طوكيو أنه سيكون آمنا للبيئة وصحة الإنسان.

لكنّ عملية التصريف التي من المفترض أن تستمر لعقود، تثير أيضا مخاوف وانتقادات خصوصا من الصين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان الثلاثاء "استدعى نائب وزير الخارجية سون ويدونغ سفير اليابان لدى الصين هيديو تارومي للاحتجاج رسميا على إعلان الحكومة اليابانية أنها ستبدأ تصريف مياه فوكوشيما الملوثة نوويًا في البحر".



وحظرت بكين الشهر الماضي واردات المواد الغذائية من عشر مقاطعات يابانية منها فوكوشيما، كما تُجري اختبارات إشعاعية على المواد الغذائية الآتية من باقي أنحاء البلاد.

كما قرّرت هونغ كونغ فرض حظر "فوري" على استيراد المنتجات البحرية الآتية من 10 مناطق يابانية.



