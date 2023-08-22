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استمرار حريق غابات في تينيريفي الإسبانية

استمرار حريق غابات في تينيريفي الإسبانية
22 أغسطس 2023 17:54

أفادت السلطات المحلية في جزيرة تينيريفي  الإسبانية بأن حريق الغابات مازال مستعرا في الجزيرة ، فيما تضرر أكثر من 7 % من الجزيرة. وأعلنت السلطات مساء أمس الإثنين، أن الحريق الذي اندلع قبل ستة أيام، امتد إلى نحو 15 ألف هكتار في شمال وشمال شرق الجزيرة في جزر الكناري.

وقال مانويل ميراندا، عضو مجلس السياسة الإقليمية وإدارة الموارد المائية، "لن يكون الأمر سهلا.. ولكننا نأمل في السيطرة على الحريق بالكامل في غضون الأيام المقبلة". وشارك أكثر من 250 رجل إطفاء في مكافحة النيران في وقت متأخر أمس الإثنين، بحسب التقارير الرسمية.

وتحدثت فرق الإطفاء في تينيريفي عن "ليلة هادئة" بدون أي وقوع حوادث. وبعد الفجر، جرى إرسال 24 طائرة ومروحية إطفاء مجددا. ووفقا للسلطات، لم يدمر الحريق أي منازل، ولا توجد إصابات. وأعلنت رئيسة مجلس تينيريفي، روزا دافيلا، أنه سوف يستمر رفع أوامر الإجلاء بشكل تدريجي.

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ويقدر عدد الذي تم إجلاءهم بـ13 ألف شخص. ونظرا لأن أغلب الأشخاص الذين غادروا منازلهم أقاموا مع أقاربهم وأصدقائهم، فأن العدد المحدد غير معلوم.

ولا يزال نحو ألف شخص يقيمون في مراكز الإيواء الطارئة حتى اليوم الثلاثاء.

المصدر: د ب أ
حرائق الغابات
إسبانيا
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