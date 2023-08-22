مقتل 6 جنود باكستانيين بالقرب من الحدود الأفغانية

قُتل ستة جنود باكستانيين على الأقل اليوم الثلاثاء، بالقرب من الحدود مع أفغانستان، في ظل تصاعد أعمال العنف في البلاد.

وقال الجناح الإعلامي للجيش في بيان له، إن الجنود قتلوا في معركة بالأسلحة النارية مع إرهابيين، بالقرب من الحدود الأفغانية في منطقة جنوب وزيرستان. وأوضح الجناح الإعلامي للجيش أن "القوات المسلحة الباكستانية عازمة على القضاء على خطر الإرهاب، وأن مثل هذه التضحيات التي قدمها جنودنا الشجعان تزيد من تصميمنا". وقال الجناح الإعلامي إن هناك أيضا أربعة إرهابيين على الأقل قتلوا، وأصيب اثنان آخران، أثناء تبادل إطلاق النار.