رئيس الصين يصل إلى جنوب إفريقيا لحضور قمة بريكس الـ15

وصل الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا،الاثنين، لحضور القمة الخامسة عشرة لمجموعة بريكس المقرر أن تنطلق اليوم الثلاثاء، والقيام بزيارة دولة لجنوب أفريقيا.

كان في استقبال الرئيس شي بمطار أو آر تامبو الدولي في جوهانسبرج رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم.

ورحب الرئيس رامافوسا ترحيباً حاراً بالرئيس شي للقيام بزيارة دولة. وأعرب الرئيس الصيني عن سعادته الشديدة بزيارة جنوب أفريقيا مرة أخرى، وقال إنه يتطلع إلى تبادل وجهات النظر بشكل معمق مع نظيره الجنوب أفريقي، بشأن تعميق العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك.