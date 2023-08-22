الأربعاء 23 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

رئيس الصين يصل إلى جنوب إفريقيا لحضور قمة بريكس الـ15

رئيس الصين يصل إلى جنوب إفريقيا لحضور قمة بريكس الـ15
22 أغسطس 2023 10:48

وصل الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا،الاثنين، لحضور القمة الخامسة عشرة لمجموعة بريكس المقرر أن تنطلق اليوم الثلاثاء، والقيام بزيارة دولة لجنوب أفريقيا.

كان في استقبال الرئيس شي بمطار أو آر تامبو الدولي في جوهانسبرج رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم.

أخبار ذات صلة
قمة «بريكس».. مساعٍ لعالم أفضل وأكثر إنصافاً
اليابان بصدد تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما

ورحب الرئيس رامافوسا ترحيباً حاراً بالرئيس شي للقيام بزيارة دولة. وأعرب الرئيس الصيني عن سعادته الشديدة بزيارة جنوب أفريقيا مرة أخرى، وقال إنه يتطلع إلى تبادل وجهات النظر بشكل معمق مع نظيره الجنوب أفريقي، بشأن تعميق العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك.

 

المصدر: وكالات
جنوب إفريقيا
الصين
مجموعة بريكس
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
جهود لتعزيز حملة «أرفض المنشطات»
الرياضي
جهود لتعزيز حملة «أرفض المنشطات»
اليوم 20:17
الإمارات ترفع الحصاد إلى 23 ميدالية في بطولة العالم للجو جيتسو
الرياضي
الإمارات ترفع الحصاد إلى 23 ميدالية في بطولة العالم للجو جيتسو
اليوم 20:03
الشارقة يكتب التاريخ في قلب تبريز
الرياضي
الشارقة يكتب التاريخ في قلب تبريز
اليوم 19:55
بيلينجهام.. «الجنتلمان الإنجليزي»
الرياضي
بيلينجهام.. «الجنتلمان الإنجليزي»
اليوم 19:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©