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الموافقة على لقاح فايزر ضد "الفيروس المخلوي التنفسي" للحوامل

الموافقة على لقاح فايزر ضد "الفيروس المخلوي التنفسي" للحوامل
22 أغسطس 2023 09:40

وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية على تلقي النساء الحوامل لقاح شركة فايزر المضاد للفيروس المخلوي التنفسي وذلك خلال منتصف الثلث الثالث من الحمل لحماية أطفالهن.

وقالت الشركة إن الموافقة تسمح بإعطاء اللقاح للنساء بعد مرور ما يتراوح بين 32 و36 أسبوعاً من بداية الحمل لمنع إصابة الجهاز التنفسي السفلي بالعدوى أو الأعراض المرضية الشديدة عند الرضع حتى يصلوا إلى عمر ستة أشهر.
وكانت لجنة بإدارة الأغذية والعقاقير من خبراء خارجيين قد أيدت سلامة وفعالية لقاح فايزر المضاد للفيروس المخلوي التنفسي بالنسبة للنساء خلال الثلثين الثاني والثالث من الحمل، وذلك في شهر مايو.

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ولم يستطع متحدث باسم فايزر التعليق على السبب الذي دفع إدارة الأغذية والعقاقير للموافقة على مدى زمني أقصر لتلقي الجرعة، لكنه قال إن الشركة واثقة من أن اللقاح سيكون له تأثير إيجابي على الصحة العامة ومعدلات الإصابة بالفيروس.

الفيروس المخلوي التنفسي هو فيروس شائع يسبب عادة أعراضاً خفيفة تشبه نزلات البرد ولكن يمكنه أن يؤدي أيضاً للإصابة بأعراض مرضية شديدة ودخول المريض إلى المستشفى.

المصدر: وكالات
الجهاز التنفسي
فايزر
الحوامل
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