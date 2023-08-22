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إحباط هجمات على موسكو بـ4 مسيرات

فريق يتفقد مبنى أصابته طائرة مسيّرة في العاصمة موسكو
22 أغسطس 2023 08:59

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إحباط هجمات باستخدام 4 طائرات مسيرة لاستهداف مواقع في مقاطعتي موسكو وبريانسك.

وقالت الوزارة في بيان: "أُحبطت الليلة محاولة لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيرة، حيث رصدت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين واعترضتهما أنظمة الحرب الإلكترونية وتحطمتا فوق أراضي مقاطعة بريانسك"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

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وأضافت وزارة الدفاع الروسية وفق البيان، أن أنظمة الدفاع الجوي رصدت طائرتين مسيرتين أخريين وأسقطتهما فوق أراضي مقاطعة موسكو. وأكدت أن "الهجمات  لم تسفر عن سقوط مصابين"، وفقا للبيان.

المصدر: وكالات
روسيا
موسكو
روسيا وأوكرانيا
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