إحباط هجمات على موسكو بـ4 مسيرات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إحباط هجمات باستخدام 4 طائرات مسيرة لاستهداف مواقع في مقاطعتي موسكو وبريانسك.

وقالت الوزارة في بيان: "أُحبطت الليلة محاولة لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيرة، حيث رصدت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين واعترضتهما أنظمة الحرب الإلكترونية وتحطمتا فوق أراضي مقاطعة بريانسك"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية وفق البيان، أن أنظمة الدفاع الجوي رصدت طائرتين مسيرتين أخريين وأسقطتهما فوق أراضي مقاطعة موسكو. وأكدت أن "الهجمات لم تسفر عن سقوط مصابين"، وفقا للبيان.