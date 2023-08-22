ترودو يهاجم "فيسبوك" لحجبه أخبار حرائق الغابات في كندا

هاجم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو موقع فيسبوك لمنعه انتشار الأخبار المحلية الهامة حول حالة حرائق الغابات في البلاد.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي الاثنين: "من غير المعقول أن تختار شركة مثل فيسبوك وضع أرباح الشركة قبل ضمان أن تتمكن المؤسسات الإخبارية المحلية من الحصول على معلومات محدثة للكنديين".

وفي بداية الشهر، بدأت شركة "ميتا"، وهي الشركة الأم لفيسبوك، في منع الكنديين من عرض روابط الأخبار والمحتوى المنشور من قبل ناشري الأخبار وهيئات البث المحلية أو الدولية.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لقانون جديد سيجبر عمالقة التكنولوجيا على الدفع لمنافذ إخبارية لنشر محتواها على المنصات.

ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في كندا بحلول ديسمبر.