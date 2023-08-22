850 شخصاً في عداد المفقودين بعد حرائق غابات هاواي الأميركية

قال عمدة جزيرة ماوي في ولاية هاواي الأميركية ريتشارد بيسين إن ما يقدر بنحو 850 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين في أعقاب حرائق الغابات المدمرة التي وقعت في مختلف أنحاء الجزيرة. وقد ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الحرائق إلى 114 شخصاً، بينما قالت السلطات إنها قامت بالبحث في 85% من بلدة لاهاينا التاريخية المدمرة.

وقال عمدة المقاطعة إن قائمة الأشخاص المفقودين كانت تضم أكثر من 2000 شخص، إلا أن مكتب التحقيقات الاتحادي والسلطات المحلية كانا يعملان بجد لتحديد أماكن الأشخاص وتحديد هويتهم.

وقال بيسين الأحد في مقطع فيديو على موقع فيسبوك "نحن نشعر بالحزن وأيضاً بالارتياح بشأن هذه الأرقام، ونواصل عملية التعافي. من خلال العمل المتواصل من مكتب التحقيقات الاتحادي وإدارة شرطة ماوي، تم تحديد مكان 1285 شخصاً وهم بأمان".

ومن المتوقع أن يستغرق التحقيق الكامل وعملية تقييم أضرار الحريق عدة أشهر، حيث أتت النيران على بلدة لاهاينا التي يبلغ عدد سكانها 12 ألف شخص وحولتها إلى أنقاض.