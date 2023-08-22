الأربعاء 23 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

850 شخصاً في عداد المفقودين بعد حرائق غابات هاواي الأميركية

850 شخصاً في عداد المفقودين بعد حرائق غابات هاواي الأميركية
22 أغسطس 2023 08:16

قال عمدة جزيرة ماوي في ولاية هاواي الأميركية ريتشارد بيسين إن ما يقدر بنحو 850 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين في أعقاب حرائق الغابات المدمرة التي وقعت في مختلف أنحاء الجزيرة. وقد ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الحرائق إلى 114 شخصاً، بينما قالت السلطات إنها قامت بالبحث في 85% من بلدة لاهاينا التاريخية المدمرة.

وقال عمدة المقاطعة إن قائمة الأشخاص المفقودين كانت تضم أكثر من 2000 شخص، إلا أن مكتب التحقيقات الاتحادي والسلطات المحلية كانا يعملان بجد لتحديد أماكن الأشخاص وتحديد هويتهم.

أخبار ذات صلة
حرائق تجتاح اليونان لليوم الخامس على التوالي
رجال الإطفاء يكافحون حريق غابات غرب تركيا

وقال بيسين الأحد في مقطع فيديو على موقع فيسبوك "نحن نشعر بالحزن وأيضاً بالارتياح بشأن هذه الأرقام، ونواصل عملية التعافي. من خلال العمل المتواصل من مكتب التحقيقات الاتحادي وإدارة شرطة ماوي، تم تحديد مكان 1285 شخصاً وهم بأمان".

ومن المتوقع أن يستغرق التحقيق الكامل وعملية تقييم أضرار الحريق عدة أشهر، حيث أتت النيران على بلدة لاهاينا التي يبلغ عدد سكانها 12 ألف شخص وحولتها إلى أنقاض. 

المصدر: وكالات
هاواي
حرائق
حرائق الغابات
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
جهود لتعزيز حملة «أرفض المنشطات»
الرياضي
جهود لتعزيز حملة «أرفض المنشطات»
اليوم 20:17
الإمارات ترفع الحصاد إلى 23 ميدالية في بطولة العالم للجو جيتسو
الرياضي
الإمارات ترفع الحصاد إلى 23 ميدالية في بطولة العالم للجو جيتسو
اليوم 20:03
الشارقة يكتب التاريخ في قلب تبريز
الرياضي
الشارقة يكتب التاريخ في قلب تبريز
اليوم 19:55
بيلينجهام.. «الجنتلمان الإنجليزي»
الرياضي
بيلينجهام.. «الجنتلمان الإنجليزي»
اليوم 19:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©