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اعتقال سيدة هددت بإطلاق النار على ترامب وابنه

اعتقال سيدة هددت بإطلاق النار على ترامب وابنه
22 أغسطس 2023 07:59

قال مكتب المدعي العام في مدينة شيكاجو الأميركية إن سيدة اعتُقلت الاثنين بتهمة إرسال تهديدات عبر البريد الإلكتروني بإطلاق النار على الرئيس السابق دونالد ترامب ونجله بارون.
وقُدمت شكوى رسمية ضد السيدة (41 عاماً) هذا الشهر بالمحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الجنوبية بفلوريدا.
ووفقا للشكوى، كتبت السيدة في رسالة بالبريد الإلكتروني في مايو تقول "سأعلن أنني سأطلق النار على دونالد ترامب الأب وبارون ترامب في الوجه مباشرة في أي فرصة تسمح لي!".
وأُرسل البريد الإلكتروني إلى رئيس مؤسسة تعليمية لم تكشف هويته في مقاطعة بالم بيتش، حيث يوجد مقر إقامة ترامب الرئيسي.
وجاء في الشكوى أن السيدة أرسلت في يونيو  رسالة أخرى بالبريد الإلكتروني تهدد فيها ترامب وابنه.

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المصدر: وكالات
دونالد ترامب
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