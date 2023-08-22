بايدن يزور هاواي لمعاينة الدمار ولقاء الناجين من الحرائق

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى هاواي الاثنين لمعاينة الدمار الواسع الناجم عن حرائق الغابات الاخيرة في ماوي ولقاء الناجين.

واستقبل حاكم هاواي جوش غرين بايدن وزوجته جيل في ماوي بعد نحو أسبوعين على اشتعال حرائق ضخمة أجّجتها رياح عاتية في بلدة لاهاينا، ما أسفر عن سقوط 114 قتيلاً على الأقل.



ويتوقع أن يقوم بايدن بجولة في مروحية لتفقد الأضرار يليها إعلان عن تمويل إضافي لعمليات الإغاثة وتعيين منسّق للاستجابة الفدرالية.

أشار البعض، بمن فيهم ناجون من الحرائق في ماوي وبعض الجمهوريين الساعين لمواجهة بايدن في انتخابات العام المقبل الرئاسية، إلى أنّ المساعدات الفدرالية كانت غير كافية وتفتقر إلى التنظيم.





