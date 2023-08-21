واشنطن تنوي بيع مروحيات "أباتشي" لبولندا

وافقت الولايات المتحدة، الاثنين، على بيع بولندا مروحيات هجومية من طراز "أباتشي" بقيمة 12 مليار دولار أميركي، الأمر الذي يشكل صفقة ضخمة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إنها أبلغت الكونجرس بموافقتها على هذه الصفقة التي طلبتها الحكومة البولندية والتي تشمل بيع 96 مروحية هجومية من طراز "أباتشي" "ايه اتش-64 إي".

وقرّرت بولندا العام الماضي، تقديم طلبية لشراء مروحيات "أباتشي" لتحل محلّ مروحياتها المتقادمة والتي تعود للحقبة السوفيتية.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الأميركية، أن الصفقة "ستعزّز قدرات بولندا على صعيد التصدي لتهديدات حالية ومستقبلية من خلال توفير قوة ذات صدقية قادرة على ردع الخصوم والمشاركة في عمليات حلف شمال الأطلسي".

تعزز الصفقة العلاقات بين الولايات المتحدة وبولندا.

كما وصفت الخارجية الأميركية، في البيان، بولندا بأنها "قوة للاستقرار السياسي والتقدّم الاقتصادي في أوروبا".