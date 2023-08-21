إيطاليا تحتجز سفينة لإنقاذ المهاجرين

أعلنت السلطات الإيطالية، الاثنين، أنها احتجزت مؤقتا سفينة الإنقاذ الألمانية "أورورا".

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" بأن خفر السواحل الإيطالي أوقف السفينة التابعة لمنظمة الإغاثة الألمانية "سي ووتش" لمدة 20 يوما، وأن المنظمة أكدت هذا الخبر.

وقالت السلطات إن السبب يرجع لتجاهل السفينة مرسوما حكوميا.

كان طاقم السفينة، التي يبلغ طولها 14 مترا، قد توجه بها إلى جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية بعد إنقاذ 72 شخصا من البحر الأبيض المتوسط، ولكن السلطات كانت قد طلبت منها، في وقت سابق، التوجه إلى ميناء "تراباني" في شمال غرب جزيرة صقلية، وهو مكان أبعد.

وأوضح رجال الإنقاذ البحري أنه لم يكن من الممكن وصول السفينة إلى الميناء وذلك بسبب نفاد مخزونها من الوقود ومياه الشرب.

وقالت ريبيكا بيركر، رئيسة العمليات في منظمة "سي ووتش"، في بيان "ببساطة، لم يكن لدينا خيار آخر سوى دخول لامبيدوزا".

وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن السفينة "أورورا". وإضافة إلى الاحتجاز، تواجه "سي ووتش" غرامة تصل إلى عشرة آلاف يورو.