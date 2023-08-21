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ألمانيا تدعو «بريكس» لمناقشة اتفاق الحبوب الأوكرانية

ألمانيا تدعو «بريكس» لمناقشة اتفاق الحبوب الأوكرانية
22 أغسطس 2023 00:36

صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الاثنين، بأنها تنتظر أن تناقش قمة مجموعة دول «بريكس» المزمع عقدها في جنوب أفريقيا الثلاثاء اتفاق الحبوب الأوكرانية.
وانتهى الاتفاق في يوليو الماضي بعد أن انسحبت منه روسيا بسبب عدم تلبية مطالبها بتمكينها من تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة جراء العقوبات الاقتصادية التي فرضتها دول غربية.
وتنعقد هذه القمة في مدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا في الفترة من 22 حتى 24 أغسطس الجاري.
وكانت أكثر من 30 دولة أكدت مشاركتها في اجتماع «بريكس»، وتمت دعوة 67 سياسياً رفيع المستوى من أفريقيا وجنوب الكرة الأرضية، بالإضافة إلى 20 ممثلاً للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجماعات اقتصادية إقليمية في أفريقيا لحضور الاجتماع.
ذكر أن أوكرانيا تعد واحدة من أهم مصدري الحبوب على مستوى العالم، كما تعتمد العديد من الدول الفقيرة على الحبوب الأوكرانية.
تضم مجموعة «بريكس» الاقتصادات الصاعدة الخمس وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

 

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المصدر: د ب أ
ألمانيا
الحبوب
أوكرانيا
مجموعة بريكس
فلاديمير بوتين
روسيا
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