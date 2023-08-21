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لأول مرة.. سفينة شحن تعمل بطاقة الرياح تقوم برحلة

"أجنحة الرياح" مركبة على السفينة "بيكسي أوشن"
22 أغسطس 2023 00:10

 تقوم سفينة شحن تعمل بتكنولوجيا جديدة لاستخدام طاقة الرياح في تشغيل محركات السفن التجارية، بأول رحلة متوسطة المدى.
وذكر تقرير إخباري أن السفينة "بيكسي أوشن" غادرت الصين في الأسبوع الماضي للقيام بأولى رحلاتها.
وتسير سفينة الصب الرائدة  بسرعة 12,4 عقدة  ومن المتوقع أن تصل إلى ميناء "باراناجوا" البرازيلي يوم 15 سبتمبر المقبل.
يذكر أن السفينة، ذات التصميم البريطاني، هي الأولى من نوعها التي تستخدم تكنولوجيا طاقة الرياح، وتمثل مسارا جديدا لخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل البحري.
يذكر أن "أجنحة الرياح" أو "ويند وينجز" عبارة عن  أشرعة يصل ارتفاعها إلى 37,5  متر ويمكن تركيبها على أسطح سفن الشحن للاستفادة من قوة الرياح. ومن المتوقع أن تولد هذه الأجنحة، التي تنتجها شركة "يارا مارين تكنولوجيز" الشريك الصناعي في المشروع، طاقة توفر حوالي 30% من استهلاك السفينة للوقود الأحفوري، ويمكن أن تزيد النسبة  عند استخدام مصادر وقود بديلة. ركبت الأجنحة على السفينة في حوض "كوسكو" لبناء السفن في الصين. 
وطورت تكنولوجيا "ويند وينجز"  على يد شركة "بار تكنولوجيز". وستخضع هذه التكنولوجيا لمراجعة دقيقة خلال الشهور المقبلة بهدف تحسين تصميمها وتشغيلها وأدائها، بحسب شركة "كارجيل أوشن" المشغلة للسفينة.  

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