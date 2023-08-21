البابا يناقش أزمة أوكرانيا مع رئيس الأركان الأميركي

عقد البابا فرنسيس اجتماعاً خاصاً في الفاتيكان، اليوم الاثنين، مع رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي ناقشا خلاله الأزمة في أوكرانيا وآمال التوصل لسلام.

وقال ميلي، بعد الاجتماع للصحفيين المسافرين معه، إن الزيارة تعني الكثير بالنسبة له، وفقاً لما صرح به العقيد ديف باتلر المتحدث باسمه.

وأضاف أن البابا يشعر بقلق بالغ إزاء الخسائر في الأرواح، وخاصة في صفوف المدنيين، منذ بدء الأزمة الحالية في فبراير 2022.

ودافع ميلي عن إرسال أسلحة بمليارات الدولارات إلى كييف.

ويندد فرنسيس بتجارة الأسلحة على الصعيد العالمي بوجه عام.

وأدرج الفاتيكان الاجتماع في جدول البابا، لكنه لم يقدم تفاصيل عن المحادثات.

وطلب فرنسيس من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إبداء استعداده للحوار مع روسيا.

كما أرسل البابا (86 عاماً) مبعوثه الخاص للسلام إلى كييف وموسكو وواشنطن لمناقشة المساعدات الإنسانية.