مباحثات أردنية - أممية حول جهود التوصل لحل سلمي للأزمة السورية

عمّان (الاتحاد)

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس، مع مبعوث الأمم الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان: إن «الصفدي بحث مع بيدرسون خلال اتصال الجهود المبذولة للتوصل لحل سلمي للأزمة السورية وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع القرار الأممي 2254، وعبر المسارين العربي والأممي».

وأضافت بأنه «تم التأكيد على أهمية التنسيق المتواصل لتحقيق الهدف المشترك في حل الأزمة ومعالجة جميع تبعاتها».

والثلاثاء الماضي، اتفق المشاركون باجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا، الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، واعربوا عن تطلعهم لاستئناف المسار الدستوري السوري في سلطنة عُمان قبل نهاية العام الجاري.

وشارك في الاجتماع آنذاك، وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظراؤه السعودي فيصل بن فرحان، والأردني أيمن الصفدي، والعراقي فؤاد حسين، واللبناني عبد الله بوحبيب، والسوري فيصل المقداد، وأمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط.