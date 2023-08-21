أميركا ومصر تبحثان القضايا الإقليمية والدولية

بحث وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين في إطار متابعة أبرز المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الوزيرين أكدا أهمية العمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وذلك من خلال الدفع بمختلف أطر التعاون التنموية والاقتصادية والعسكرية.

وأضاف أبو زيد «كما تم التباحث بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما الأوضاع في السودان وليبيا والنيجر ونتائج اجتماع لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية».

وأوضح المتحدث أن الوزيرين أكدا حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة لمتابعة مسارات التعاون بين البلدين، والعمل المشترك من أجل مواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة.