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مقتل جندي فرنسي خلال تدريب على مكافحة الإرهاب في العراق

نيكولا لاتورت
22 أغسطس 2023 00:59

هدى جاسم (بغداد)

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قالت الحكومة الفرنسية أمس، إن جندياً فرنسياً لقي حتفه في العراق أمس الأول، خلال تدريب على مكافحة الإرهاب، وهو ثاني عنصر من القوات المسلحة الفرنسية يتوفى في العراق خلال ثلاثة أيام. وقالت وزارة الدفاع إن «نيكولا لاتورت أُصيب خلال تدريب على القتال في المناطق الحضرية ونُقل بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى عسكري في أربيل حيث تأكدت وفاته». وقال الرئيس إيمانويل ماكرون في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «فقد نيكولا لاتورت حياته أثناء تأدية واجبه». 
وقال وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو في منشور إن «لاتورت كان في مهمة لتدريب القوات المسلحة العراقية لمحاربة الإرهاب». ولقي الجندي الفرنسي بابتيست جوشو، الذي كان يشارك في تدريبية بالعراق، حتفه في حادث سير يوم الجمعة.

مكافحة الإرهاب
العراق
فرنسا
الحكومة الفرنسية
الجيش الفرنسي
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