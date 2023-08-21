متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: الهجرة غير النظامية تحدٍّ مشترك لأوروبا وتونس

شعبان بلال (تونس، القاهرة)

اعتبر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس بوينو، أن الهجرة غير النظامية تشكل تحدياً مشتركاً للاتحاد الأوروبي وتونس.

وقال بوينو، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن تفاقم أزمة الهجرة من تونس أدى إلى فقدان الأرواح في البحر، مشيراً إلى أن الطرفين قررا تعزيز التعاون في هذا المجال.

وتشهد تونس منذ فترة تصاعداً لافتاً في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خصوصاً باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في دول أفريقية، لا سيما جنوب الصحراء.

وأوضح بوينو، أن خير دليل على التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتونس هو الاتفاق المعنون بـ «الشراكة الاستراتيجية» الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، ويشمل مجالات أخرى، من بينها التنمية الاقتصادية والطاقة المتجددة.

وأكد أن الهدف من الاتفاق هو رفع مستوى التعاون في إدارة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى دعم تونس في مكافحة شبكات المهربين.

وفي 16 يوليو الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي حول «الشراكة الاستراتيجية والشاملة» بين الجانبين في مجالات، بينها تعزيز التجارة ومكافحة الهجرة غير النظامية بقيمة تزيد على 834 مليون دولار.

وتابع المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنه «يجب أيضاً فتح آفاق جديدة في مجال التكوين والتشغيل وتشجيع الهجرة النظامية والتنقل، لاسيما في إطار إرساء شراكة تنقل الكفاءات واليد العاملة الماهرة».

وتُعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتُعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسة إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال أفريقيا، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية. وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن أزمة أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من أفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 % على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب بيانات وكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس».