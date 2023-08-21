الجيش الصومالي يحرر مناطق واسعة من «الشباب»

مقديشو (الاتحاد)

حرر الجيش الصومالي مساحات واسعة من المناطق والقرى في محافظة «غلغدود» من سيطرة ميليشيات «الشباب» الإرهابية.

ونفذت قوات الجيش بالتعاون مع السكان المحليين عمليات تمشيط واسعة ضد ميليشيات «الشباب» في قرى تابعة لمحافظة «غلغدود»، لتصفية العناصر الني تختبئ هناك، وفق مانقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية «صونا».

واستعادت قوات الجيش خلال العملية العسكرية، السيطرة على مساحات واسعة من المناطق والقرى بما في ذلك قرى «جاو، ودادالي، وهبرعرر، وحلن فرود»، حيث قام الجيش بتطهير المنطقة من الخلايا الإرهابية.