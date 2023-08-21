«اليونيسف»: مليونا طفل بحاجة للمساعدات في النيجر

نيامي (الاتحاد)

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، أمس، أنّ أكثر من مليوني طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية في النيجر. وقالت «اليونيسف» في بيان، إنّ «أكثر من مليوني طفل تضرّروا من الأزمة وهم بحاجة ماسّة إلى مساعدة إنسانية». وذكّر البيان بأنّه «قبل الانقلاب، كانت تقديرات (اليونيسف) تشير إلى أنّه خلال هذا العام هناك في النيجر 1.5 مليون طفل دون سنّ الـ 5 يعانون سوء تغذية، بينهم ما لا يقلّ عن 430 ألف طفل يعانون أكثر أشكال سوء التغذية فتكاً». وبحسب المنظمة الإغاثية الأممية، فإنّ «هذه الأعداد قد ترتفع إذا استمرّت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، وضرب ركود اقتصادي العائلات والأسر والمداخيل».

كما حذّر البيان من أنّ الانقطاعات في التيار الكهربائي، وهي آفة مزمنة في النيجر زادتها استفحالاً العقوبات التي فرضتها «إيكواس» على هذا البلد إثر الانقلاب، تؤثّر على سلسلة التبريد ويمكن أن تضرّ بفاعلية لقاحات الرضّع المخزّنة في المنشآت الصحية.

ولفتت «اليونيسف» في بيانها إلى أنّها تواصل تقديم مساعدات إنسانية للأطفال في جميع أنحاء البلاد. وذكّرت المنظّمة بأنّ لديها مساعدات للنيجر عالقة على المعابر، ولا سيّما عند الحدود مع بنين.

وأطلقت المنظمة الأممية نداءً عاجلاً إلى الجهات الفاعلة في هذه الأزمة لضمان وصول العاملين في المجال الإنساني والإمدادات الإنسانية والإغاثية إلى النيجر.

كما طلبت من الجهات المانحة استثناء الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية من العقوبات.

والنيجر هي واحدة من أفقر دول العالم وتعتمد اقتصادياً وطاقوياً على دول أجنبية.

وزادت اقتصاد النيجر تردّياً الهجمات التي تشنّها جماعات إرهابية في غرب البلاد وجنوبها الشرقي.

وفي يوليو الماضي، أكدت الأمم المتحدة أن المساعدات الإنسانية وبرامج التنمية والسلام في النيجر، مستمرة، على الرغم من تعليق الرحلات الجوية الإنسانية إلى البلاد.

وأكدت أن الفريق الأممي يواجه وضعاً صعباً، معبرةً عن قلقها الشديد إزاء التطورات وتعليق الرحلات الإنسانية مؤقتاً. كما أكدت أن الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية لا تزال ملتزمة بدعم السكان المعرضين للخطر في النيجر، والذين يتأثرون بالفعل بالمسائل المناخية والاقتصادية والصدمات الأمنية في سياق احتياجات إنسانية وإنمائية مرتفعة للغاية.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أنه حتى قبل الأزمة الأخيرة، كان حوالي 4.3 مليون شخص في النيجر بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ويعاني 3.3 مليون منهم انعدام الأمن الغذائي الحاد، ومعظمهم من النساء والأطفال.