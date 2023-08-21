البابا يحدث وثيقته التاريخية حول أزمة البيئة العالمية

الفاتيكان (الاتحاد)

أعلن البابا فرنسيس، أمس، أنه يكتب ملحقاً بالمنشور الباباوي المهم، الذي أصدره في عام 2015، حول حماية البيئة ومخاطر تغير المناخ بهدف «تحديثه». وجاء الإعلان المفاجئ خلال كلمة أضافها إلى خطاب كان يلقيه أمام مجموعة من المحامين من دول مجلس أوروبا.

وفي عام 2015، كتب البابا الوثيقة التي حملت اسم «لاوداتو سي» أو «كن مسبحاً»، وهي وثيقة بالغة الأهمية حول الحاجة إلى حماية البيئة ومواجهة المخاطر والتحديات الناجمة عن تغير المناخ والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري. والمنشور الباباوي هو أعلى صيغة من صيغ الإصدارات البابوية.

وقال للمجموعة دون الخوض في تفاصيل: «أكتب جزءاً ثانياً من لاوداتو سي، لتحديثه في ظل المشاكل الحالية».