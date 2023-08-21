الثلاثاء 22 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

البابا يحدث وثيقته التاريخية حول أزمة البيئة العالمية

البابا فرنسيس
22 أغسطس 2023 00:59

الفاتيكان (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
العراق يستعد مبكراً للمشاركة في"COP28" بجناح خاص في الحدث العالمي
الجفاف عند أدنى مستوياته في أوروبا

أعلن البابا فرنسيس، أمس، أنه يكتب ملحقاً بالمنشور الباباوي المهم، الذي أصدره في عام 2015، حول حماية البيئة ومخاطر تغير المناخ بهدف «تحديثه». وجاء الإعلان المفاجئ خلال كلمة أضافها إلى خطاب كان يلقيه أمام مجموعة من المحامين من دول مجلس أوروبا.
وفي عام 2015، كتب البابا الوثيقة التي حملت اسم «لاوداتو سي» أو «كن مسبحاً»، وهي وثيقة بالغة الأهمية حول الحاجة إلى حماية البيئة ومواجهة المخاطر والتحديات الناجمة عن تغير المناخ والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري. والمنشور الباباوي هو أعلى صيغة من صيغ الإصدارات البابوية.
وقال للمجموعة دون الخوض في تفاصيل: «أكتب جزءاً ثانياً من لاوداتو سي، لتحديثه في ظل المشاكل الحالية».

بابا الفاتيكان
بابا الكنيسة الكاثوليكية
البابا فرنسيس
تغير المناخ
التغير المناخي
المناخ
حماية البيئة
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الذهب يرتد من أدنى مستوياته خلال 5 أشهر
الاقتصادي
الذهب يرتد من أدنى مستوياته خلال 5 أشهر
اليوم 11:53
تمبكتي «الصفقة الثامنة» للهلال
الرياضي
تمبكتي «الصفقة الثامنة» للهلال
اليوم 11:42
«الشارقة الرياضي» يبحث طرق مواجهة الطوارئ والأزمات
الرياضي
«الشارقة الرياضي» يبحث طرق مواجهة الطوارئ والأزمات
اليوم 11:33
«ذو القناع» يفجر مفاجأة «عدم التجديد»!
الرياضي
«ذو القناع» يفجر مفاجأة «عدم التجديد»!
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©