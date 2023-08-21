أوكرانيا تتجه لاستخدام ممر جديد لتصدير الحبوب

أنقرة (رويترز)

أفاد مسؤول زراعي كبير بأن أوكرانيا تدرس تصدير شحنات الحبوب عبر ممر جرى تجربته مؤخراً في البحر الأسود، بعد نجاح إبحار أول سفينة عبره الأسبوع الماضي. وأعلنت أوكرانيا عن «ممر» على مقربة من الساحل الغربي للبحر بالقرب من رومانيا وبلغاريا. وعبرت الممر الأسبوع الماضي سفينة حاويات ترفع علم هونج كونج كانت عالقة في ميناء أوديسا منذ بدء العملية العسكرية الروسية دون أن تتعرض لإطلاق نار. وقال دينيس مارشوك نائب رئيس المجلس الزراعي، أكبر منظمة للأنشطة الزراعية في أوكرانيا، للتلفزيون الوطني: «لقد مرت سفينة تجارية واحدة فقط عبره حتى الآن، وقد أبدت استعدادها للتحرك عبر طرق بديلة». وقال: «ينبغي أن تمر ربما سبع إلى ثماني سفن أخرى، ثم ربما تصبح هذه الطرق البديلة في المستقبل ممراً لحركة السفن التي تنقل شحنات الحبوب والبذور الزيتية».

من جهته، ذكر نائب وزير الاقتصاد الأوكراني أولكسندر جريبان، أن كييف تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على مخطط مع شركات تأمين عالمية لتغطية سفن الحبوب التي تبحر من موانئ البحر الأسود وإليها.

في غضون ذلك، أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصحفيين، أمس، خلال رحلة عودته من زيارة للمجر، بأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد يزور روسيا قريباً لمناقشة اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود.