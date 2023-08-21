الطقس يتعاطف مع كندا في حربها على حرائق الغابات

ساعد تراجع درجات الحرارة، اليوم الاثنين، عناصر الإطفاء على تحقيق تقدّم في مواجهة ما وصفها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حرائق غابات «أشبه بنهاية العالم» تشتعل في أنحاء غرب كندا بعدما أجلي عشرات الآلاف أو دعوا للتأهّب لترك منازلهم وقراهم.

واندمج نهاية الأسبوع حريقان يهددان أجزاء كبيرة من وادي «أوكاناغان»، بما في ذلك مدينتا «كيلونا» و«وست كيلونا» المجاورة في مقاطعة «كولومبيا البريطانية» في كندا.

وصدرت أوامر إجلاء لحوالي 30 ألف شخص في المقاطعة، حيث ما زال 385 حريقاً مشتعلاً من بين نحو 1040 حول البلاد فيما يعيش 36 ألف شخص في حالة تأهب في حال اضطرّوا للهرب في أي لحظة.

وحذّرت بوين ما وزيرة إدارة الطوارئ في «كولومبيا البريطانية» من أن الوضع «متغيّر إلى حد كبير».

لكن جيسون برولند قائد جهاز الإطفاء في «ويست كيلونا» بدا متفائلاً إذ قال، في مؤتمر صحفي ليل الأحد «نشعر أخيراً بأننا نتقدّم بدلاً من أن نتراجع».

يتوقع أن تبقى درجات الحرارة في منطقة محيطة بكيلونا معتدلة الاثنين، لتصل إلى ما دون 20 درجة مئوية بعد الظهر.

كما يتوقع أن تتساقط الأمطار اعتباراً من الثلاثاء.

أفاد مسؤولون بأنه ما زال من المبكر بدء التخطيط لعودة الأشخاص، الذين أجلوا؛ نظراً إلى الدخان الكثيف في المنطقة.

بدوره، أكد ترودو، من مدينة «شارلوت تاون»، حيث تناقش الحكومة أزمة الحرائق، أن الكنديين «يشاهدون برعب صور الدمار الأشبه بنهاية العالم».

وأضاف «إنها فترة مخيفة وتفطر القلب.. فيما يهرب الناس للنجاة بأنفسهم، ويشعرون بالقلق على مجتمعاتهم».

وأعلن أعلن رئيس الوزراء الكندي، أمس الأحد، أن حكومته قررت نشر قوات مسلحة لمواجهة حرائق الغابات في إقليم «كولومبيا البريطانية» بغرب البلاد.

أتت الحرائق في كندا هذا الصيف على أكثر من 14 مليون هكتار من الأراضي، وهي مساحة تعادل مساحة اليونان وتساوى تقريبا ضعف آخر رقم قياسي بلغ 7.3 مليون هكتار. ولقي أربعة أشخاص حتفهم حتى الآن.

يشير العلماء إلى أن الاحترار العالمي الناجم عن الأنشطة البشرية يفاقم الكوارث الطبيعية، ويجعلها أكثر تكراراً وفتكاً.