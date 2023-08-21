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اليونان تعرض تدريب الأوكرانيين على مقاتلات «إف-16»

سرب من مقاتلات أف-16
21 أغسطس 2023 22:56

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين خلال زيارة رسمية إلى اليونان، أن أثينا عرضت تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات «إف-16» الأميركية.
وقال زيلينسكي، للصحفيين بحضور رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس «لدينا، اليوم، نتيجة مهمة بالنسبة إلى التحالف الجوي: اليونان ستشارك في تدريب طيارينا على (مقاتلات) إف-16. شكراً على هذا العرض».
ورحبت كييف بقرار الولايات المتحدة، الجمعة، السماح للدنمارك وهولندا بتزويدها بهذه المقاتلات ما إن ينهي طياروها التدريب على كيفية استخدامها.
ونقلت قناة «24 كانال» التلفزيونية، السبت، عن أوليكسى ريزنيكوف وزير الدفاع الأوكراني قوله، إن «تدريب الطيارين انطلق بالفعل».
وأفاد التقرير بأن المهندسين والفنيين يتلقون تدريباً أيضاً. ولم يشر ريزنيكوف إلى مكان التدريب.
ومن المقرر أن تشارك 11 دولة في التدريب، ويأمل المسؤولون أن يصبح الطيارون جاهزين بحلول بداية العام المقبل.
يختتم الرئيس الأوكراني في أثينا جولة أوروبية قادته أيضا إلى السويد وهولندا والدنمارك. وقد حصل زيلينسكي، خلال جولته، على تعهد من هولندا والدنمارك بتسليم طائرات «إف-16» طالما كانت كييف تطالب بها.

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المصدر: وكالات
اليونان
تدريب
طيار
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