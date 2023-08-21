الجفاف عند أدنى مستوياته في أوروبا

باريس (أ ف ب)

بلغ الجفاف خلال الثلث الأول من أغسطس الحالي أدنى مستوياته منذ 2022 في أوروبا وعلى طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، وفق أحدث البيانات الصادرة عن المرصد الأوروبي لحالات الجفاف. في الفترة الممتدة بين 1 و10 أغسطس، أثّر جفاف التربة على 28 في المئة من الأراضي الأوروبية وسواحل الشرق الأدنى وأفريقيا للبحر المتوسط، مقارنة بـ 55.8 في المئة خلال الفترة نفسها العام الماضي، ويعتمد المؤشر الأوروبي الذي يرصد الأوضاع كل عشرة أيام تقريباً، على الاختلالات في المتساقطات ورطوبة التربة وحالة الغطاء النباتي، بحسب المناطق وحالة

المناخ.