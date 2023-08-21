مواصلة لجولته الأوروبية.. زيلينسكي يصل إلى اليونان

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية، بحسب ما أفاد مكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، على أن يشارك لاحقا في عشاء غير رسمي مع قادة أوروبيين وبلقان.

يختتم زيلينسكي، بهذه الزيارة، جولته في أوروبا التي قادته إلى السويد وهولندا والدنمارك في نهاية الأسبوع.

وقدمت اليونان إلى كييف مساعدة إنسانية وعسكرية، خصوصا آليات قتالية لسلاح المشاة وبنادق "كلاشنيكوف" وذخائر.

وقال الرئيس الأوكراني، في منشور على تطبيق "تلغرام" قبل الاجتماعات "جدول الأعمال يشمل كل ما يمكننا القيام به معًا لحماية حياة الإنسان والحرية في بيتنا الأوروبي المشترك".

وأضاف "كل يوم، نزيد قوة دولتنا وجنودنا وتعاوننا مع شركائنا".

يستضيف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قادة من البلقان حتى الثلاثاء، ويقيم مأدبة عشاء غير رسمية، مساء الاثنين، في حضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

والمشاركون الآخرون هم رؤساء صربيا ومولدافيا والجبل الأسود ورومانيا، ورؤساء وزراء كوسوفو ومقدونيا الشمالية وبلغاريا وكرواتيا والبوسنة والهرسك، وفق مكتب ميتسوتاكيس.

وقالت رئاسة الوزراء اليونانية إن اللقاء يصادف الذكرى العشرين لقمة تيسالونيكي عام 2003 التي أكدت على المستقبل الأوروبي لدول غرب البلقان.

وفي أبريل الماضي، زار وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أثينا لإجراء محادثات مع نظيره آنذاك نيكوس بانايوتوبولوس.

وقال ريزنيكوف، يومها، إن "أوكرانيا ستطلب مساعدة اليونان في إزالة الألغام من بحر آزوف، وتطوير قواتها البحرية".