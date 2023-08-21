الثلاثاء 22 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

وزير الصحة الكويتي يدلي بتصريح بشأن متحور كورونا الجديد

جانب من العاصمة الكويتية
21 أغسطس 2023 19:46

أكد وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي، اليوم الاثنين، استقرار الحالة الصحية في البلاد في ظل ظهور المتحور الفرعي الجديد من فيروس كورونا المستجد إي جي.5 (EG.5).
وأكدت وكالة أنباء الكويت الرسمية (كونا)، في منشور على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، أن الوزير أشار لمجلس الوزراء إلى "استقرار الحالة الصحية في ظل ظهور المتحور الفرعي الجديد لكوفيد إي جي.5 (EG.5) الذي تم رصده في الكويت عبر التقصي الوبائي وفحوص التسلسل الجيني".
ونقلت الوكالة، في منشور آخر، أن الوزير أكد أن "ظهور المتحور الفرعي الجديد لكوفيد إي جي.5 لا يتطلب في الوقت الحالي أي إجراءات غير عادية ويوصي بعدم مخالطة الآخرين في حال ظهور أي أعراض تشير إلى وجود عدوى تنفسية".
كانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت، الثلاثاء، رصد متحور «إي جي 5» (5.EG) الذي يعد أحد المتحورات الفرعية من سلالة أوميكرون من فيروس كورونا المستجد.

أخبار ذات صلة
بايدن يحث على تلقي جرعة معززة من لقاح كوفيد
«الصحة العالمية» تراقب متحوّرة جديدة لـ«كوفيد»
المصدر: وكالات
متحور جديد
كورونا
الكويت
كوفيد 19
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الذهب يرتد من أدنى مستوياته خلال 5 أشهر
الاقتصادي
الذهب يرتد من أدنى مستوياته خلال 5 أشهر
اليوم 11:53
تمبكتي «الصفقة الثامنة» للهلال
الرياضي
تمبكتي «الصفقة الثامنة» للهلال
اليوم 11:42
«الشارقة الرياضي» يبحث طرق مواجهة الطوارئ والأزمات
الرياضي
«الشارقة الرياضي» يبحث طرق مواجهة الطوارئ والأزمات
اليوم 11:33
«ذو القناع» يفجر مفاجأة «عدم التجديد»!
الرياضي
«ذو القناع» يفجر مفاجأة «عدم التجديد»!
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©