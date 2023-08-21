وزير الصحة الكويتي يدلي بتصريح بشأن متحور كورونا الجديد

أكد وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي، اليوم الاثنين، استقرار الحالة الصحية في البلاد في ظل ظهور المتحور الفرعي الجديد من فيروس كورونا المستجد إي جي.5 (EG.5).

وأكدت وكالة أنباء الكويت الرسمية (كونا)، في منشور على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، أن الوزير أشار لمجلس الوزراء إلى "استقرار الحالة الصحية في ظل ظهور المتحور الفرعي الجديد لكوفيد إي جي.5 (EG.5) الذي تم رصده في الكويت عبر التقصي الوبائي وفحوص التسلسل الجيني".

ونقلت الوكالة، في منشور آخر، أن الوزير أكد أن "ظهور المتحور الفرعي الجديد لكوفيد إي جي.5 لا يتطلب في الوقت الحالي أي إجراءات غير عادية ويوصي بعدم مخالطة الآخرين في حال ظهور أي أعراض تشير إلى وجود عدوى تنفسية".

كانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت، الثلاثاء، رصد متحور «إي جي 5» (5.EG) الذي يعد أحد المتحورات الفرعية من سلالة أوميكرون من فيروس كورونا المستجد.