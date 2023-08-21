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أوكرانيا تعلن تحقيق تقدم قرب باخموت

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
21 أغسطس 2023 17:31

أعلنت أوكرانيا، اليوم الاثنين، تحقيق تقدم محدود في محيط مدينة باخموت التي تشهد معارك منذ أشهر.
وقالت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، إنّ جيش بلادها استعاد السيطرة على ثلاثة كيلومترات مربّعة في محيط المدينة، لكنّه لم يحقّق تقدّماً يُذكر على الجبهة الجنوبية.
وأضافت للتلفزيون الأوكراني الرسمي: «تمّ تحرير ثلاثة كيلومترات مربعة أخرى (في محيط باخموت). في المجموع، تمّ تحرير 43 كلم مربعاً حول باخموت» منذ بدء الهجوم المضاد.
وأكدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني: «في الجنوب، لم يطرأ على الوضع أي تغيّرات تذكر. دفاعاتنا تستمرّ في التقدّم في قطاعي برديانسك وميليتوبول».
وتحقّق القوات الأوكرانية تقدّماً في محيط البلدة وكذلك باتجاه مدينة ميليتوبول (جنوب) التي تسيطر عليها القوات الروسية.
من جانبها، أشارت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إلى أنّ القوات الروسية «حسّنت» مواقعها في هذا القطاع.
وأوضح التقرير أنّ الجيش الروسي صدّ كذلك هجمات أوكرانية بالقرب من «أوروجيني» التي استعادتها أوكرانيا الأسبوع الماضي، وفي بلدة «روبوتين»، الواقعة على خط المواجهة جنوباً.
وأطلقت كييف هجوماً مضادّاً في يونيو الماضي، بعدما تزوّدت بأسلحة غربية وعزّزت وحدات المشاة الهجومية، لكنها أقرّت ببطء التقدّم في مواجهة التحصينات الروسية.

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المصدر: وكالات
باخموت
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