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الهند تدلي بتصريحات حول توسيع مجموعة «بريكس»

لافتة لقمة مجموعة بريكس في جنوب أفريقيا
21 أغسطس 2023 16:46

قال وزير الخارجية الهندي فيناي كواترا، اليوم الاثنين، إن الهند لديها «نيات إيجابية وعقل منفتح» فيما يتعلق بتوسيع مجموعة دول «بريكس».
وأضاف: «لا نريد الحكم مسبقاً على نتيجة المناقشات حول توسيع بريكس».
يأتي تصريحه قبل قمة للمجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا في جوهانسبرج خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجاري، ومن المقرر أن يشارك فيها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وأشار الوزير الهندي إلى أن مجموعة «بريكس» تبحث تعزيز التجارة بالعملات الوطنية. ورغم أن البرازيل وروسيا أشارتا إلى إمكانية تبني عملة مشتركة للتكتل، فإن هذا الأمر ليس مطروحاً على جدول الأعمال.
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطاباً عبر الإنترنت أمام القمة التي سيحضرها وزير الخارجة سيرجي لافروف بدلاً عنه.
وسيكون هذا الاجتماع، الذي سيعقد بالحضور الشخصي، هو الأول لقادة دول «بريكس» منذ 2019، وسيكون توسع المجموعة من القضايا الرئيسية على جدول الأعمال.
وأعربت نحو 40 دولة عن اهتمامها بالانضمام إلى المجموعة.
وقال كواترا إنه بالنظر إلى أن المجموعة تعتمد على تحقيق توافق في الآراء، فإن أعضاءها سيحتاجون إلى الاتفاق على المعايير والمبادئ التوجيهية للتوسع. ولا تحظى فكرة توسيع المجموعة بعد بدعم من كافة الأعضاء.
وقال كواترا: إن «جانباً جوهرياً» من المناقشات يتركز على تعزيز التجارة بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية.

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المصدر: آ ف ب
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