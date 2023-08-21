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روسيا تحذّر من تزويد أوكرانيا بمقاتلات متطورة

طائرة من طراز إف-16 في قاعدة جوية في الدنمارك
21 أغسطس 2023 16:21

حذّر فلاديمير باربين السفير الروسي لدى الدنمارك، اليوم الاثنين، من أنّ قرار تزويد أوكرانيا بمقاتلات «إف-16» أميركية الصنع يشكّل «تصعيداً» للأزمة.
وأعلنت الدنمارك وهولندا، أمس الأحد، أنهما ستزوّدان كييف بمقاتلات «إف-16» لتعزيز قدراتها الجوية، فيما تواصل أوكرانيا هجومها المضاد.
وخلال زيارة أجراها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إلى الدنمارك، قالت رئيسة الوزراء ميته فيريديريكسن إنّ بلدها سيرسل 19 مقاتلة من طراز «إف-16»، ستّ منها بحلول نهاية هذا العام وثمانٍ العام المقبل وخمس في العام 2025.

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  • طائرتان من طراز إف-16
    طائرتان من طراز إف-16

وتعليقاً على هذا القرار، قال السفير الروسي لدى الدنمارك، في بيان، إنّ «قرار الدنمارك منح 19 مقاتلة من طراز إف-16 لأوكرانيا يؤدّي إلى تصعيد في النزاع».
وأضاف: «بالاختباء وراء فرضية أنّ على أوكرانيا نفسها تحديد شروط السلام، تسعى الدنمارك بأفعالها وأقوالها إلى ألا تترك لأوكرانيا أيّ خيار سوى مواصلة المواجهة العسكرية مع روسيا».
وتابع: «يدفع موقف كهذا بأوكرانيا نحو الهاوية ويحوّل شعبها إلى ضحايا جدد».
وفي يوليو، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنّ موسكو ستعتبر تسليم طائرات إف-16 لأوكرانيا بمثابة تهديد «نووي».
وأعطت واشنطن، الجمعة، الضوء الأخضر للدنمارك وهولندا لتسليم مقاتلات «إف-16» إلى كييف.

المصدر: رويترز
طائرات مقاتلة
إف-16
الدنمارك
أوكرانيا
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الأزمة الأوكرانية
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