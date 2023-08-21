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حرائق الغابات تتواصل في اليونان

حرائق غابات في اليونان
21 أغسطس 2023 14:28

تواصلت الحرائق في شمال شرق اليونان بالقرب من مدينة أليكساندروبوليس الساحلية،اليوم الإثنين، لليوم الثالث على التوالي، فيما اندلع حريق آخر في شمال أتيكا. 

ويكافح رجال الإطفاء النيران في أماكن متفرقة من المنطقة ساعين إلى منع وصولها إلى متنزّه داديا الذي تعرّض العام الماضي لأضرار جسيمة جرّاء حرائق غابات. 
ويشارك في إخماد النيران 200 من عناصر الإطفاء على الأقلّ تدعمهم 17 قاذفة مياه ومتطوعون وشرطيون. 

ونقل سبعة من عناصر الإطفاء وأحد المتطوعين المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتمّ إخلاء نحو عشر بلدات خلال عطلة نهاية الأسبوع، وحضّت سلطات الحماية المدنية السكّان على البقاء في منازلهم بسبب الدخان. وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في المنطقة.
والإثنين، اندلع حريق غابات كبير آخر في جزيرة بيوتيا شمال أتيكا.

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وأمرت السلطات بإخلاء السياح المتواجدين في شاطئ قريب. وتدخّل في الموقع حوالي 46 من عناصر الإطفاء تؤازرهم ثلاث طائرات.
وحذّرت سلطات الحماية المدنية الإثنين من خطر نشوب حريق "ضخم" في منطقة العاصمة أثينا ومناطق أخرى في جنوب اليونان. 
ومن المتوقع أن تستمرّ في اليونان حتى الجمعة الأحوال الجوية الشديدة الحرارة والجافّة والتي تزيد من مخاطر اندلاع الحرائق. 

واندلع حريق في 18 يوليو أجّجته رياح عاتية، وأتى خلال عشرة أيام على حوالى 17,770 هكتارًا في جنوب جزيرة رودس الواقعة في بحر إيجه (جنوب شرق). وقد تمّ إجلاء 20 ألف شخص، معظمهم من السياح. 
وفي أواخر يوليو، شهدت البلاد أكبر موجة حرّ بالنسبة لهذا الشهر من كل عام، تجاوزت الحرارة خلالها 40 درجة مئوية في العديد من الأماكن، وفقًا لمرصد اثينا الوطني.

المصدر: وكالات
حرائق الغابات
رجال الإطفاء
اليونان
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