ارتفاع قياسي في خط الدرجة صفر بسويسرا بسبب موجة الحرّ

تسببت موجة حرّ ضربت أوروبا بتسجيل خط الدرجة صفر، وهو الارتفاع الذي تنخفض فيه درجة الحرارة إلى حد أدنى، على ارتفاع قياسي يبلغ حوالي 5300 متر في سويسرا.

ويتولى خبراء أرصاد جوية تحديد خط الدرجة صفر باستخدام مناطيد طقس تقلع مرتين يومياً من برن في غرب سويسرا.

وأشارت مصلحة الأرصاد الجوية "ميتيو سويس" إلى أنّ ارتفاعاً جديداً سُجّل ليل الأحد الاثنين عند 5298 متراً "وهو رقم قياسي منذ بدء عمليات الرصد في العام 1954".

وكان سُجّل الرقم القياسي السابق البالغ 5184 متراً في 25 يوليو 2022.

وقالت "ميتيو سويس" إنّ "المنطقة المعروفة بدرجة الصفر هي العتبة بين طبقات الهواء مع درجات حرارة أعلى من 0 درجة مئوية على ارتفاعات منخفضة، وتلك التي تقل درجات الحرارة فيها عن الصقيع على ارتفاعات أعلى".

وأضافت "تؤثر درجة الحرارة صفر على الغطاء النباتي وخط الثلج ودورة المياه، ولها تالياً تأثير كبير على موائل الإنسان والحيوان والنبات على السواء".



