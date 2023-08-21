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العاصفة هيلاري تدفع إلى إعلان الطوارئ في كاليفورنيا

مياه الفيضانات المتدفقة والحطام على طريق أثناء العاصفة الاستوائية هيلاري في أوك غلين ، كاليفورنيا
21 أغسطس 2023 12:41

استعد المسؤولون في جنوب كاليفورنيا اليوم الاثنين، لتلقي تقارير محتملة خلال الليل عن وقوع أضرار جسيمة جراء العاصفة المدارية هيلاري بعدما تسببت في فيضانات عارمة إلى الشرق والغرب من لوس انجليس في تداعيات تاريخية قبل يوم واحد.

وخفضت هيئة الأرصاد الوطنية تصنيف هيلاري من إعصار سابقا إلى منخفض مداري، إلا أن حاكم الولاية جافين نيوسم كان قد أعلن حالة الطوارئ في معظم مناطق جنوب كاليفورنيا وصدرت تحذيرات من حدوث فيضانات مفاجئة حتى الساعة الثالثة صباحا على الأقل (1000 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين في منطقة معتادة بشكل أكبر على الجفاف.

وقال خبراء الأرصاد إن المناطق الجبلية والصحراوية يمكن أن تشهد هطول 12 إلى 25 سنتيمترا من الأمطار، وهي كميات تسجلها الصحاري عادة في غضون عام.

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العاصفة "هيلاري" تصل إلى كاليفورنيا

واجتاحت العاصفة شبه جزيرة باخا كاليفورنيا في المكسيك شمالا،ولقي شخص واحد حتفه ووردت أنباء عن حدوث سيول في شبه الجزيرة حيث غمرت المياه بعض الطرق.

وأمر الرئيس الأميركي جو بايدن الوكالات الاتحادية بنقل الأفراد والإمدادات إلى المنطقة المتضررة بعد استعدادات قام بها المسؤولون المحليون على مدى أيام.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
كاليفورنيا
العاصفة المدارية
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